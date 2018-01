“Con grande impotenza ho dovuto vedere mio figlio di sette anni ammanettato da un ufficiale scolastico”. Con queste parole Mercy Alvarez, una mamma di Miami, ha commentato un video realizzato da un suo amico che ritrae il figlio scortato da una poliziotta all’interno di una struttura sanitaria. Il bambino è ammanettato. “Centinaia di bambini come il mio sono stati vittime della stessa procedura – ha scritto la donna sul suo profilo Facebook -, ma voglio che quell’ufficiale lo tenga presente, che non faccia mai più del male a nessun bambino in questo modo. Ai genitori che hanno passato la stessa cosa posso solo raccomandare di non stare zitti. Un bambino di 7 anni non merita di vivere una situazione come questa”. A quanto pare la colpa del bambino era quella di aver avuto un comportamento scorretto a scuola. Già punito in passato per il suo comportamento, in quest’ultimo caso avrebbe colpito più volte una insegnante alla schiena dopo un rimprovero. Il video del piccolo ammanettato ha rapidamente fatto il giro del web tanto che, dopo qualche ora dalla pubblicazione, la mamma Mercy Alvarez ha scritto un nuovo post su Facebook per ringraziare quanti hanno commentato la vicenda e condiviso le immagini che fanno discutere.

Il bambino portato in ospedale per una valutazione psichiatrica – “Oggi ringrazio i media, il vostro sostegno per diffondere la notizia”, si legge su Facebook. “Mi sento fortunata – prosegue la donna – perché mio figlio ha buoni amici, e una famiglia che è presente che lo aiuterà a far sì che questa situazione così spiacevole provocata dalla polizia scolastica non influenzi negativamente la sua crescita”. Secondo quanto la mamma ha dichiarato ai media locali, il preside e altre persone avrebbero tentato di impedire all’agente di prelevare il bambino ma la polizia lo ha fatto lo stesso. Il ragazzo è stato quindi ricoverato in ospedale, senza il consenso della sua famiglia, per una valutazione psichiatrica ed è stato dimesso alcune ore dopo. “Non ha un disturbo mentale”, ha assicurato la mamma, convinta invece che il figlio sia vittima di bullismo. La polizia, da parte sua, ha dichiarato in una nota che si tratta di un caso insolito, ma che “era necessario per impedire che il suo comportamento violento causasse ulteriori danni agli altri o a se stesso”.