La polizia di New Kensington, in Pennsylvania, è intervenuta in una casa lunedì scorso in seguito a una segnalazione. E in quella casa, secondo quanto riportato dai media americani, ha trovato una donna di trenta anni e due bambini costretti a vivere in condizioni di estremo disagio. La donna, che si chiama Melanie Gigliotti, camminava nel quartiere avvolta in una coperta e sarebbe apparsa “disorientata” e “sconvolta” all’arrivo degli agenti, che poi hanno trovato i due bambini in questa casa dove non c’era acqua né elettricità. La polizia ha notato che nessuno dei minori, nonostante facesse molto freddo, indossava cappotti, scarpe e calzini e in casa come unica fonte di calore c’era una stufetta collegata con una prolunga a una abitazione vicina.

L'eroina a portata di mano dei bambini – La polizia ha fatto sapere di aver trovato i bambini, visibilmente infreddoliti e affamati, che stavano mangiando dei noodles in scatola crudi e intorno a loro c’era anche dell’eroina che avrebbero potuto toccare. Infine, nel piano superiore della casa gli agenti hanno trovato un procione contro il quale, a quanto pare, la mamma dei bambini ha detto che stava “combattendo”. Gigliotti è stata arrestata dalla polizia per possesso di droga e per aver messo in pericolo la salute dei bambini ed è finita in carcere con una cauzione fissata a 25000 dollari. I suoi bambini, invece, sono stati affidati a una comunità.