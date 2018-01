Una bambina di sei anni è morta pochi giorni dopo aver contratto l’influenza. È accaduto nella Carolina del Nord e la piccola – i genitori in questi giorni stanno raccontando il loro dramma per mettere in guardia altre famiglie – si chiamava Emily Grace Muth. La famiglia ha raccontato ai media statunitensi che la figlia ha avuto i primi sintomi influenzali martedì scorso: le era stata prescritta una cura e mandata a casa ma ben presto le sue condizioni sono peggiorate tanto da convincere i genitori a portarla in ospedale. E dall’ospedale la bambina non è mai più tornata a casa: Emily è morta il venerdì, solo pochi giorni dopo aver contratto l’influenza. “L'influenza non è uno scherzo in questo momento. È una piaga in America”, si è sfogato il papà Nathan in televisione. L’uomo ha detto che la figlia non aveva fatto il vaccino antinfluenzale quest’anno e che adesso stanno provvedendo a vaccinare gli altri figli. Dopo la tragica scomparsa della bambina è stato creato un account GoFundMe per aiutare la sua famiglia.

Trenta bambini morti nelle ultime settimane – Come sottolineato anche dal papà della piccola Emily, quest’anno negli Stati Uniti l’influenza sta facendo molte vittime. Solo tra i bambini si contano almeno trenta vittime nelle ultime settimane. La malattia continua a diffondersi con forte intensità in tutta la Nazione – ad eccezione delle Hawaii – e la scorsa settimana l'incremento dei casi è stato molto forte. Ma il picco, secondo gli esperti, non è stato ancora raggiunto. I contagi registrati finora sono più di 74.000 e gli ultimi dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie confermano che il vaccino somministrato quest'anno protegge poco contro il ceppo virale più diffuso.