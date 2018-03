Una bambina di 3 anni è morta due giorni dopo essere stata ricoverata in ospedale in Ohio per quella che la polizia sospetta un'overdose. Stando a quanto riferisce l'Akron Beacon Journal Minnie Maye Riley ha perso la vita domenica in una camera di degenza dell'Akron Children's Hospital molto probabilmente dopo aver consumato una massiccia dose di droga. Sempre la polizia ha fatto sapere che appena due giorni prima presso lo stesso nosocomio, e con sintomi identici, era stata ricoverata anche la sorellina.

in foto: i genitori della bambina

Le autorità affermano che la famiglia Riley era in visita a parenti ad Akron, ed entrambe le bambine avrebbero assunto sostanze stupefacenti in dosi massicce insieme. Gli investigatori stanno aspettando i risultati dei test per confermare quale droga le ragazze hanno ingerito, ma nel frattempo né il padre né la madre sono stati accusati di nulla. La polizia ha anzi fatto sapere che le indagini sono in corso ma che il dramma che si è consumato non è affatto isolato: proprio negli ultimi cinque giorni infatti altre due bambine residenti in città sono state ricoverate in ospedale con i sintomi di una overdose. Il sospetto, dunque, è che qualcuno possa aver lasciato droghe pesanti in luoghi accessibili ai più piccoli e non protetti.