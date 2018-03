in foto: La casa dove si è consumata la tragedia familiare (Twitter).

Prima ha distrutto la sua famiglia, uccidendo con colpi di arma da fuoco i due figli piccoli, di 2 e 4 anni, e la moglie, di 33, e poi si è tolto la vita. È un vero e proprio dramma quello che si sta consumando nelle ultime ore nella contea di Pierce, a Washington, Stati Uniti. È stato proprio l'uomo, 29enne aviatore dell'aeronautica militare a stelle e strisce di stanza nella vicina base di Lewis-McChord, ad allertare i soccorsi. Ha chiamato la polizia e ha confessato di aver ammazzato tre persone, ha inviato un messaggio di scuse ai suoi parenti e poi si è ucciso con la stessa arma. Quando gli agenti sono arrivati nella loro casa nei pressi di Spanaway, dopo che non avevano ricevuto risposta alla loro chiamata, hanno sfondato la porta d'ingresso e trovato i cadaveri dei bambini e della donna sui loro letti e in una pozza di sangue, mentre il killer era riverso sul pavimento con la pistola al suo fianco, stando a quanto riportano fonti ufficiali.

È ancora mistero sulle cause che hanno spinto l'uomo a compiere questo gesto estremo. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo in questa famiglia apparentemente tranquilla, da cui non era mai partita alcuna segnalazione di violenza domestica. Il killer ha ucciso un bambino e una bambina, entrambi suoi figli, e la moglie, prima di suicidarsi. Probabilmente la coppia aveva cominciato a parlare di divorzio, ma nessuna ipotesi è al momento confermata. Tuttavia, non è ancora stata rivelata l'identità delle vittime. "È un caso difficile, non sappiamo praticamente nulla sul passato di queste persone", ha detto lo sceriffo Ed Troyer. La vicenda è molto simile a quella consumatasi a Cisterna di Latina qualche settimana fa, quando il carabiniere Luigi Capasso ha ucciso le due figlie Alessia e Martina e sparato alla moglie Antonietta, unica sopravvissuta della strage, prima di togliersi la vita.