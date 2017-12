Si chiama Terry Miller, è un uomo statunitense ed è il protagonista di una bizzarra vicenda. Come racconta Vice, citando a sua volta l'emittente televisiva WDIV 4, da quasi un mese a questa parte a casa Miller arrivano in continuazione pacchi spediti da Amazon, ciascuno dei quali reca il suo nome, il suo indirizzo e il suo numero di telefono. L'unico problema è che si tratta di ordini mai effettuati: "Abbiamo cominciato a ricevere pacchi da Amazon, io li ho chiamati diverse volte ma non riesco a farli smettere," ha detto Miller alle telecamere di WDIV 4.

Dal canto suo il colosso ha fatto sapere di non gradire la restituzione della merce: "Puoi tenerti tutto", è stato il messaggio di Amazon. Peccato che però si tratti di materiale non solo non richiesto, ma neanche gradito. "Ho aperto una scatola per vedere cosa c'era dentro, ed erano accessori per il telefono," ha detto Miller. "Mi è arrivata anche un'antenna per il computer, e una retina per la biancheria". A quel punto, considerato che Amazon non ha nessuna intenzione di occuparsi della faccenda, Miller ha deciso di rivolgersi alla polizia onde evitare eventuali spiacevoli inconvenienti futuri- "Gli agenti hanno aperto i pacchetti per assicurarsi che dentro non ci fosse niente di illegale," ha spiegato Miller a WDIV 4. "I poliziotti hanno detto, ‘Tu sei nel giusto, qualunque cosa succeda".