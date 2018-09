Allerta massima a Cincinnati nella mattinata di giovedì ora locale , il pomeriggio in Italia, dopo la segnalazione di diversi spari nella zona di Downtown della cittadina dello Stato dell'Ohio, in Usa. Decine di agenti sono accorsi sul posto insieme ai servizi di emergenza sanitaria e ai vigili del fuoco e l'area è stata completamente circondata. Il dipartimento di polizia di Cincinnati ha descritto l'episodio come una sparatoria in cui sono stati coinvolti anche degli agenti. "La piazza dove è avvenuta la sparatoria e la zona circostante saranno chiuse al traffico pedonale", ha detto la polizia.

Secondo i media locali, ci sarebbero diverse persone colpite dagli spari tra cui alcuni morti ma al momento non si hanno conferme ufficiali a riguardo. Anche l'account del consiglio comunale di Cincinnati ha twittato: "Diversi spari e tragicamente ci sono vittime". Secondo i giornali la Polizia sarebbe eintervenuta con un massiccio schieramento di agenti dopo la segnalazione della presenza di un uomo armato in un grattacielo nel centro della città dove ha sede, tra l'altro, una banca. Anche un testimone della sparatoria ha detto ai media locali di aver visto almeno tre persone colpite a terra dopo la sparatoria che avrebbe avuto come epicentro una banca dove diversi civili si sono nascosti in bagno. L'uomo ha spiegato che stava rientrando in banca quando qualcuno lo ha avvertito della sparatoria. Ha detto che anche una donna stava entrando in banca e la gente ha cercato di attirare la sua attenzione, ma aveva le cuffie. Appena ha varcato la porta è stata raggiunta dai proiettili. Secondo la radio locale, nella sparatoria nessun agente è stato ferito e un sospetto sarebbe stato fermato dalla polizia.