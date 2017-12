in foto: Eric Chambers.

Natale all'insegna della tragedia ad Arlington, in Texas, dove Eric Chambers, 36 anni, ha pagato con la propria vita il salvataggio di quattro persone. L'uomo era a casa della famiglia della propria fidanzata, quando l'albero di Natale ha preso improvvisamente fuoco. Erano le 4.30 della mattina di Natale e la coppia stava impacchettando i doni. La compagna di Eric, Jackie Goulet, riporta quanto accaduto: "Mi ricordo di avergli detto che mi sembrava una situazione cupa. Poi ci siamo allontanati e siamo andati in garage". Qualche minuto dopo il figlio di 12 anni di Jakie è corso dai due adulti per informarli che l'albero era avvolto dalle fiamme. Subito Eric si è imegnato a far uscire tutti dall'apparamento: prima la madre di Jakie, poi la zia affetta da handicap mentre gli altri erano già in salvo. Infine ha tratto dalle fiamme il cane e, quando Jakie gli si è avvicinata dicendo che aveva una bruciatura sulla faccia, lui si è accasciato.

Eric è morto in ospedale per avvelenamento da monossido di carbonio intorno alle 5.45. Lascia tre bambini e la compagna, che conosceva da 17 anni ma con cui era fidanzato da solo un mese. "Lascia un vuoto immenso – commenta Jeanine Gabrie, madre di Jakie e "suocera" del trentaseienne – Sapeva cosa stava facendo e non si è fermato. È stato il nostro eroe. Sarà il nostro angelo che veglierà su di noi per il resto della nostra vita".