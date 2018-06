Una ragazza di diciassette anni è morta in circostanze ancora non del tutto chiare lo scorso primo giugno mentre si trovava a casa sua, in Pennsylvania. La giovane, che si chiamava Brianne “Bri” Marie Rapp, si stava preparando per andare a scuola quando probabilmente è svenuta nella vasca da bagno e ha sbattuto la testa. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, i suoi capelli avrebbero ostruito lo scarico e l’acqua, continuando a scorrere, avrebbe riempito la vasca. Bri, priva di sensi, sarebbe morta annegata. Tutto è accaduto mentre sua madre, in casa con lei, stava ancora dormendo. La donna non si è accorta di nulla. Solo quando si è svegliata ha trovato la figlia nella vasca. Sconvolta ha telefonato all’ex marito: “Brianne non c'è più”, ha urlato al telefono, e l’uomo solo in un secondo momento avrebbe capito quanto accaduto. Inizialmente, come lui stesso ha spiegato ai media americani, aveva pensato che la figlia fosse scappata di casa. Il padre ha detto che l'adolescente prendeva un farmaco per la tiroide ma non è chiaro se questo possa aver provocato un malore: “Pensiamo che sia svenuta nella vasca da bagno e sia caduta sbattendo la testa”. Sul corpo di Bri sarà effettuata l’autopsia.

"Brianne metteva sempre gli altri al primo posto" – La famiglia della ragazza ha aperto una pagina su Go Fund Me nella speranza di raccogliere fondi per i funerali dell’adolescente. “Mia figlia Brianne Rapp – ha scritto il padre – è scomparsa inaspettatamente venerdì primo giugno 2018 nella sua casa alla preziosa età di 17 anni. I suoi genitori non sono in grado di permettersi i costi del funerale. Io stesso sono rimasto paralizzato in uno strano incidente due mesi fa. Mia figlia era il cuore e l'anima di tanti suoi amici. Metteva sempre gli altri al primo posto. Io, suo padre, e Kimberly, sua madre, vorremmo che per una volta sia nostra figlia a essere messa al primo posto e darle il nostro ultimo saluto”. Oltre ai genitori, Brianne lascia un fratello di dodici anni e una sorella di quattro anni.