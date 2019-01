In Australia, nella zona di Perth, il giorno di Capodanno alcuni poliziotti sono intervenuti per un controllo in una casa dopo che una persona ha dato l’allarme sospettando un omicidio in quell’abitazione. Ma in realtà in pericolo nella casa c’era solo un ragno. E l’uomo che il passante aveva sentito urlare altri non era che una persona con la fobia dei ragni, che quindi urlava perché terrorizzato dalla situazione. Ma andiamo con ordine: come ricostruito dai media locali, una persona che stava camminando in città ha chiamato la polizia convinta che all’interno di una casa qualcuno stava uccidendo qualcun altro. Dalla casa infatti si sentiva un bambino piangere e un uomo che urlava ripetutamente “Perché non muori?”. Una frase e delle urla che non hanno lasciato dubbi al passante: si trovava nel bel mezzo di una scena del crimine e doveva chiamare la polizia. Polizia che però quando è arrivata nella casa ha trovato una situazione un po’ diversa da quella descritta dal passante. O meglio, effettivamente qualcuno aveva urlato quella frase e probabilmente aveva sentito piangere un bambino, ma nessuno era in pericolo. Tranne un ragno, il motivo per il quale tutto è iniziato.

A quanto pare, infatti, quell’uomo che il passante aveva sentito urlare stava cercando di uccidere l’animale, e se urlava è perché era terrorizzato dalla situazione. E il bambino, evidentemente spaventato dalle urla del padre, a sua volta piangeva. Imbarazzatissimo l’uomo ha quindi raccontato la verità alla polizia di Wanneroo e si è scusato con gli agenti intervenuti in tutta fretta per tentare di fermare un delitto. In un tweet la polizia ha quindi fatto sapere che non ci sono stati feriti nell’incidente, tranne il ragno. “Nessun ferito avvistato (eccetto il ragno), non si richiede un ulteriore coinvolgimento della polizia”, si legge nel resoconto rilanciato dai social network.