Un gruppo di eroici volontari ha salvato la vita a sei cani intrappolati all'interno di gabbie in balia dell'uragano Florence, che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla Carolina del Nord causando morti, feriti e ingenti danni: gli animali abbaiavano disperatamente e cercavano di liberarsi, senza successo, spingendo con le zampe sulle recinzioni. La casa in cui vivevano era stata abbandonata dai proprietari, che terrorizzati dall'arrivo dell'uragano non avevano pensato di liberare i cani, condannandoli a morte certa. Probabilmente sarebbero annegati nel giro di pochi minuti, se dei volontari eroici e ben equipaggiati non fossero intervenuti liberandoli e mettendoli in salvo in un luogo al sicuro dalle ondate di acqua.

L'uragano Florence ha provocato 18 vittime negli stati di Nord e Sud Carolina: tra queste anche un neonato di appena tre mesi che ha perso la vita dopo che un grosso albero abbattuto dalla tempesta ha colpito la casa in cui viveva insieme ai genitori spezzandola in due. Tra le vittime della giornata di ieri anche una 30enne della Carolina del Sud morta dopo che la sua automobile ha sbandato, finendo contro un albero. Intanto le inondazioni causate dal passaggio di Florence hanno fatto aumentare i timori per la tenuta delle dighe nel sud-est degli Stati Uniti, prolungando la devastazione e comportando l'isolamento completo di molte città, soprattutto nella Carolina del Nord.

Secondo i media statunitensi la città costiera di Wilmington, in cui vivono 120mila persone, è "un'isola circondata da acque". Circa 400 residenti sono stati soccorsi e la maggior parte della zona resta senza elettricità. Secondo il Servizio meteo nazionale, sono previsti altri due giorni di pioggia.