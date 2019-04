Aziende che rimettevano in commercio cioccolata provenite da uova pasquali dell'anno scorso già scadute, altre che invece spacciavano come artigianali semplici colombe industriali, aprendole e riconfenzionandole, e altre ancora che preparavano tipici prodotti dolciari pasquali con materie prime scadute. Sono solo alcune delle frodi in commercio scoperte dagli uomini dei 38 Comandi dei carabinieri per la tutela della salute Nas nell'ambito di una vasta campagna di controlli avviata da settimane in tutta Italia in occasione del feste Pasquali. Nel corso delle 862 ispezioni, effettuate sia in negozi al dettaglio sia nelle aziende di produzione e distribuzione, sono risultate irregolari bene 337 strutture, pari al 39% del totale e sono state riscontrate 4.500 violazioni con multe per 431mila euro e un maxi-sequestro di merce da 273 tonnellate per un valore di circa due milioni di euro.

Le violazioni più comuni hanno riguardato la frode in commercio, ad esempio con colombe o uova prodotte industrialmente ma dichiarate artigianali, e la detenzione di alimenti e materie prime scadute o in cattivo stato di conservazione. Il 70% circa delle irregolarità invece ha riguardato la mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare, l’omessa tracciabilità dei prodotti e carenze in materia di etichettatura. Durante i controlli dei Nas addirittura per 59 locali, tra negozi e siti produttivi, sono scattai i sigilli e la chiusura a causa di gravi irregolarità igienico strutturali.

Quest'ultimo caso ha riguardato ad esempio uno stabilimento produttivo di Bari dove i carabinieri hanno scoperto oltre 430 chili di vecchie uova di Pasqua e praline di cioccolata scadute e stoccate ma destinate ad essere rimesse in commercio con nuovo confezionamento o come materia prima per altri dolci. Lo stesso stabilimento infatti faceva da fornitore di altre aziende dolciarie convinte di acquistare prodotti genuini. In tre distinti laboratori di produzione a Padova, invece, i Nas hanno sequestrato centinaia di colombe pasquali risultate con etichette non regolari.

A Caserta uno stabilimento di prodotti dolciari commercializzava uova pasquali come di produzione propria ma in realtà acquistate da altre industrie mentre a Milano una pasticceria vendeva colombe pasquali come di “propria produzione” ma in realtà di provenienza industriale. Stesso meccanismo scoperto anche in una pasticceria di Pescara mentre, sempre a Pescara, un'altra pasticceria è stata chiusa per le pessime condizioni igienico-strutturali e la stessa sorte è toccata a due attività di ReggioCalabria. Prodotti dolciari in cattivo stato di conservazione o scaduti scoperti anche in esercizi commerciali di Roma e Latina.

Le verifiche dei Nas sono state indirizzate ovviamente si prodotti dolciari, a cui è stato riservato il 72% dei controlli, con il deferimento di 28 persone all’Autorità giudiziaria e 255 a quelle Amministrativa, ma non sono mancati i controlli su altri alimenti come quelli ittici e la carne ovina, altro prodotto che ha una elevata richiesta in questo periodo. A Catania ad esempio individuato e sequestrato uno stabilimento nel quale si macellavano abusivamente e clandestinamente centinaia di ovini la cui carne poi veniva poi messa in commercio. Stessa accusa anche a 4 aziende agricole del Ragusano mentre a Torino durante un’ispezione ad una macelleria, i militari hanno trovato carne scaduta e maleodorante. I Nas di Padova infine hanno sanzionato due ditte che importavano prodotti ittici per mancanza di requisiti, mentre quelli di Bologna hanno scopeto una pescheria che vendeva prodotti ittici congelati dichiarandoli come freschi.