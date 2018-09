Un nuovo avviso di ritiro di prodotti alimentari dagli scaffali dei negozi e supermercati è stato lanciato oggi dal portale del Ministero della salute riservato ai richiami di prodotti da parte degli stessi operatori. Il richiamo riguarda alcuni lotti di uova fresche in guscio, ritirati dal mercato a causa della positività alla salmonella enteritidis durante i controlli a campione sui prodotti. Nel dettaglio, il ritiro per rischio microbiologico è stato disposto dalla ditta Ovo Fucens Soc. sempl. con sede e stabilimento a Paterno di Avezzano, in provincia dell'Aquila. I lotti interessati sono tutti quelli con termine minimo di conservazione fissato tra l'11 settembre 2018 e il 7 ottobre 2018. Come spiega la stessa azienda, il ritiro si è reso necessario a seguito della positività delle analisi sulle uova, svolte in autocontrollo in esecuzione del piano salmonellosi nazionale negli allevamenti avicoli. Come sempre chi avesse già comprato le uova interessate dal richiamo è invitato a non consumarle e a riportarle nel negozio di acquisto.

Il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi, valido per il triennio 2016-2018, è un documento redatto dal Ministero della salute in collaborazione con i Centri di referenza nazionali per le salmonellosi e per l'epidemiologia veterinaria e contiene le specifiche tecniche per i controlli da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno di validità del Piano, oltre alle misure sanitarie da applicare in caso di riscontro di sierotipi di salmonelle rilevanti, ossia quelle considerate a livello europeo di maggiore impatto per la salute pubblica. Le attività di controllo sono finalizzate al mantenimento entro i limiti fissati dalla Commissione Europea di gruppi avicoli positivi a sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica. I batteri del genere Salmonella, molto diffusi in cibi crudi e di provenienza ovina colme le uova , infatti danno vita alla cosiddetta salmonellosi, quell'infezione dell'apparato digerente che si presenta con vomito, dolori, febbre e diarrea.