Assume sempre di più i contorni di un giallo il caso dell'uomo trovato impiccato mercoledì nel bagno di una carrozza di un treno fermo alla stazione di Savona, l'Eurocity Thello che collega Nizza a Milano. Come accertato oggi dagli inquirenti, infatti, la vittima è l'88enne Osvaldo Cocucci, noto malavitoso dei decenni scorsi il cui nome finì anche nelle carte dei processi a Giulio Andreotti per i presunti rapporti con la criminalità organizzata. Il ritrovamento del suo cadavere è avvenuto intorno alle 17 quando il capotreno del convoglio ha bussato alla porta della toilette chiusa e, non ricevendo risposta, ha deciso di aprire con la chiave di servizio. Di fronte si è ritrovato la macabra scena dell'anziano, impiccato con una sciarpa.

Sul caso è stata avviata immediatamente un inchiesta che per il momento coinvolge sia la polizia ferroviaria di Savona sia gli uomini dalla squadra mobile della città ligure. Cocucci era in viaggio da Nizza, dove abitava, e si dirigeva a Genova per una visita medica. L'uomo non ha lasciato nessun biglietto ma dal sopralluogo svolto dal medico legale e dai poliziotti della Polfer e della squadra mobile, tutto lascerebbe pensare che si sia trattato di un suicidio. Anche il vice questore Rosalba Garello ha confermato la tesi del suicidio spiegando che sul corpo di Cocucci non ci sono segni di violenza e che le uniche ferite sono gli ematomi intorno al collo provocati dalla sciarpa foulard. Ovviamente lo strano posto per mettere in atto l'estremo gesto, un treno a lunga percorrenza in viaggio, e le modalità, impongono ulteriori accertamenti investigativi.

Anche per questo nell'inchiesta sono stati coinvolti gli uomini della sezione omicidi della questura savonese che dovranno accertate ogni dettaglio dell'accaduto. Non è meno importante la caratura criminale dell'italo argentino Osvaldo Cocucci. Oltre ad essere stato coinvolto in svariati casi di criminalità, il suo nome figura anche nelle carte dei processi a Giulio Andreotti in cui vennero esaminati i misteri legati al faccendiere Michele Sindona, morto suicida in carcere dopo essere stato condannato per avere commissionato l'omicidio del commissario liquidatore del Banco Ambrosiano Giorgio Ambrosoli. In particolare il suo nome compare nelle relazioni della commissione parlamentare antimafia, in cui si dice che era a capo di una banda italo argentina di cui faceva parte Federico Corniglia, personaggio della malavita milanese, poi collaboratore di giustizia ascoltato dai magistrati riguardo alla ricostruzione di un presunto incontro fra il senatore Andreotti e il noto mafioso Frank Coppola che sarebbe avvenuto a Roma nel 1970.