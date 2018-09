Che i cani siano i migliori amici degli uomini è cosa nota, e d'altro canto le cronache sono piene dei racconti delle gesta eroiche di questi animali, impegnati ormai sempre più spesso anche nelle operazioni di salvataggio dopo eventi calamitosi come terremoti o alluvioni. Capita più raramente invece di apprendere di cani che abbiano salvato dei bambini da un rapimento, eppure è quello che è accaduto alcuni giorni fa in Virginia, negli Stati Uniti, come riferito anche dalla polizia.

Una bambina di 10 anni stava passeggiando lungo una strada di Woodbridge insieme al suo cane quando improvvisamente si è trovata davanti un uomo che ha tentato di afferrarla, molto probabilmente – sempre stando al racconto della polizia – con lo scopo di rapirla. Molto probabilmente il malintenzionato sarebbe riuscito a farlo se non fosse provvidenzialmente intervenuto il cane della bambina, che come una furia si è scagliato su di lui mordendolo e mettendolo in fuga, quindi dando la possibilità alla sua giovanissima padrona di scappare.