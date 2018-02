Qualche amante del naturismo probabilmente non ci avrà trovato nulla di particolarmente scandaloso ma per tutti gli altri è stata decisamente una scena insolita e assolutamente inaspettata quella a cui hanno assistito per strada, in pieno giorno e in un'area abitata e molto frequentata. Lungo il marciapiede, come se nulla fosse, infatti si aggirava indisturbato un uomo completamente nudo dalla testa ai piedi che sembrava passeggiare tra bar e locali, soffermandosi anche a vedere le vetrine. Lo strano episodio nei giorni scorsi in via Ca’ Baroncello, nel comune di Bassano del Grappa, in Provincia di Vicenza.

La scena ovviamente non è passata inosservata, viste anche le temperature invernali di questo periodo, e in poco tempo al centralino di polizia e carabinieri son arrivate decine di chiamate da parte di passanti che, tra il turbato e il confuso, avvertivano della presenza di un uomo di colore nudo in strada. Secondo alcuni testimoni, l'uomo in precedenza girava in bici poi l'avrebbe lasciata proseguendo a piedi. Alle volanti accorse sul posto son bastati pochi minuti per rintracciare l'individuo che si aggirava ancora indisturbato in strada. Si tratta di un cittadino nigeriano, un giovane di 30 anni privo di documenti e incapace di parlare bene l’italiano. Complice la lingua e il suo stato confusionale, non ha saputo dare una spiegazione del suo comportamento ma non ha opposto resistenza ed è stato condotto all’ospedale San Bortolo per un ricovero nel reparto di psichiatria.