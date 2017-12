Gli uomini che non si fanno crescere la barba possono risultare simili alle donne e quindi provocare pensieri impuri. È questo in sintesi il pensiero di un predicatore islamico turco il cui nome è Murat Bayaral e che ha parlato della sua “teoria” sugli uomini senza barba nel corso di una trasmissione religiosa andata in onda su una tv privata lo scorso weekend. Una teoria che ha suscitato non poche polemiche sui media e sui social network in Turchia. “Gli uomini devono farsi crescere la barba. Una delle cose che distingue gli uomini dalle donne è la barba. Se si vede da lontano un uomo con i capelli lunghi, se non ha la barba si può pensare che sia una donna”, è quanto ha spiegato in tv il predicatore islamico che ha sottolineato che questa “confusione” deriva anche dal fatto che attualmente donne e uomini si vestono in modo molto simile. “Dio non voglia! Potresti avere pensieri indecenti”, ha detto ancora apparentemente riferendosi alle relazioni omosessuali.

Insomma, Bayaral ha approfittato dello spazio concessogli dalla televisione turca per condannare gli uomini che si fanno la barba e che quindi possono far commettere degli "errori" ad altri uomini. Il predicatore non sarebbe nuovo a interventi che fanno discutere e la stessa Turchia già in passato ha “accolto” posizioni controverse. Tempo fa Umm Jamaal ud-Din, predicatrice e attivista musulmana, durante un sermone accusò le donne che si depilano le sopracciglia: “Farlo è un peccato gravissimo, nonostante alcune dicano di farlo per questioni igieniche”, è quanto disse alla platea che la ascoltava a Sidney. Parole subito rimbalzate sui social e che hanno creato diverse polemiche.