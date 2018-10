Al via la prima edizione del Master in Giornalismo Sanitario di primo livello, organizzato dall'Università Telematica Pegaso. L’idea del percorso di specializzazione destinato a tutti i professionisti sanitari e giornalisti è nato nella collaborazione del sito Nurse24.it con il popolare media online Fanpage.it. Il produttivo incontro tra i due siti è nato nella convinzione, confermata quotidianamente dalle tendenze attuali, che l'argomento salute sia il futuro dell'informazione, oltreché una necessità attualissima del presente. La notizia scientifico-sanitaria oggi è entrata a far parte della quotidianità di tutti noi e la rivoluzione, portata da web e social network, rende indispensabile la presenza di figure professionali in grado di restituire un’informazione chiara e corretta al grande pubblico. Il corso, realizzato sotto la direzione scientifica del direttore di Fanpage.it, Francesco Piccinini, intende formare figure professionali in grado di interfacciarsi tra il mondo delle professioni sanitarie e il cittadino e di farlo al passo con i tempi che cambiano.

Il Master, che sarà possibile seguire comodamente da casa, è composto da 1500 ore di lezione e offrirà ai partecipanti 60 crediti formativi universitari. Le materie spazieranno dalla deontologia del giornalismo, allo studio delle figure professionali, alla statistica ed analisi dei dati sanitari, ai social media. Argomenti che renderanno il corso un esperimento unico nel panorama nazionale. Fondamentale è la presenza di alcune ore per lo sviluppo della scrittura per il web e la produzione di contenuti multimediali. Gli studenti, laureati in giornalismo o professionisti della sanità, potranno apprendere attraverso videolezioni, e approfondire la teoria anche mediante documenti e appunti, oltre che bibliografie e webgrafie.

Il sito Nurse24.it, è il giornale online che si occupa di informazione rivolta a tutti i professionisti sanitari, includendo studenti universitari e liberi professionisti in ogni settore della medicina. L'Università Telematica Pegaso, già scelta da oltre 60.000 studenti, è l'università aperta a tutti nella quale non si è vincolati da orari o sedi proprio perché è online. Inoltre è possibile sostenere gli esami, partecipare alle attività di esercitazione pratica e al superamento della prova finale in una delle oltre 70 sedi presenti in tutta Italia.