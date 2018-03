Dopo decenni di abusi e concorsi con vincitori già decisi, da qualche anno in tema di bandi pubblici per ruoli nelle università italiane la legge parla chiaro: "Non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio d’amministrazione dell’ateneo". Un provvedimento chiarissimo per porre fine al familismo universitario che da anni la fa da padrone negli atenei della Penisola nonostante continui scandali e polemiche. Come racconta Gian Antonio Stella sul Corriere, su questa frase però si è aggrappato un docente universitario della Scuola Normale Superiore di Pisa per fare ricorso contro la sua esclusione dal bando per l'assegnazione di un posto di professore universitario di prima fascia emanato dal Collegio accademico di cui lui è membro.

L'uomo era stato escluso dall'università proprio per l'evidente conflitto di interessi. L'Ateneo, infatti, dopo aver chiesto un parere anche all’avvocatura dello Stato, aveva sancito la sua esclusione ma il docente ha deciso di fare ricorso al Tare che infine gli ha dato ragione. Secondo i giudici amministrativi, "il regolamento di ateneo non prevede alcun divieto di partecipazione a carico dei componenti degli organi della Scuola, limitandosi a sostanzialmente mutuare in parte la disciplina di legge". Neanche quest'ultima, secondo il Tribunale, vieta al professore di presentarsi perché l'impedimento riguarda solo parenti, coniugi e affini ma non il diretto interessato. "Il divieto non può essere esteso al candidato il quale sia egli stesso componente dell’organo che ha deliberato la chiamata" hanno scritto i giudici, concludendo: "Il legislatore non ha dettato una disposizione dedicata, in ambito universitario, al contrasto del conflitto di interessi tout court, ma ha individuato un’ipotesi qualificata di conflitto di interessi, quella legata, appunto, all’esistenza del rapporto di parentela o affinità, giudicata meritevole di particolare attenzione e di cautele aggiuntive. La norma non si occupa affatto della differente ipotesi del conflitto coinvolgente interessi propri".