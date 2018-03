Secondo gli analisti di Qs, La Sapienza di Roma è la prima al mondo in Scienze dell’antichità, superando Cambridge, Oxford e Harvard. Inoltre, è nona per archeologia ed entra tra le Top 50 in scienze archivistiche, librarie, Fisica e Astronomia e Scienze Naturali. Ma altri due atenei italiani – il Politecnico di Milano e l’Università Bocconi – hanno almeno una disciplina nelle prime dieci posizioni. Continua a crescere il Politecnico di Milano, ora quinto al mondo in Design, quindi nono sia in Architettura che in Ingegneria civile e ambientale.

Sale al 17° posto in Ingegneria meccanica e ottiene lo stesso risultato nella macro area di studio Ingegneria e Tecnologia. Il Politecnico è nelle migliori cinquanta università prese in considerazione per Ingegneria elettronica (35°) e Informatica (44°). Pertanto, si dichiara molto soddisfatto il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, che parla di “risultato storico”