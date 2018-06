Ancora una volta il Politecnico di Milano si conferma l'università italiana migliore meglio piazzata all'interno della classifica più conosciuta delle università, il Qs World University Rankings. Che quest'anno segnala una nuova crescita qualitativa degli atenei italiani in giro nel mondo. Sono ben trenta le accademie nazionali prese in considerazione nel ranking che, in ventuno, casi, migliorano il loro ranking. In nove calano. Tra i top 200 atenei al mondo l'Italia è settima per presenza nel continente, a pari merito con il Belgio. Davanti alle università italiane "solo" Regno Unito, Germania, Olanda, Svizzera, Francia e Svezia.

La prima tra le università nazionali, ormai da quattro stagioni, è il Politecnico di Milano, che raggiunge la posizione numero 156 in una graduatoria che conta ben 863 accademie nei cinque continenti. Tenuto conto del fatto che i parametri del Quacquarelli Symonds favoriscono i sistemi anglosassoni e che i finanziamenti delle private del Nordamerica e della Gran Bretagna sono per noi irraggiungibili, il risultato è ben più che lusinghiero. Da quando esiste il rankingQs, cioè da quindici anni, è il miglior risultato per un'università italiana. Il Politecnico guadagna quattordici posizioni rispetto all’anno scorso, settantatré negli ultimi cinque anni, centotrenta negli ultimi dieci. E questo arriva dopo le ottime valutazioni per singola disciplina.