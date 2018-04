Il nome del rettore dell'Università di Foggia, Maurizio Ricci, spicca tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Foggia su presunte irregolarità nella rendicontazione di alcuni progetti di ricerca finanziati anche dal Miur al dipartimento di Agraria. Sono in tutti 21 gli indagati, accusati di concorso in truffa e abuso d’ufficio: la magistratura del capoluogo pugliese ha emesso i mandati di perquisizioni e l’Ateneo nelle ultime ore è stato preso alla sprovvista dai tanti nuclei di Guardia di Finanza entrati in azione per verificare la denuncia compiuta mesi fa dai professori Alessandro Del Nobile e Diego Centonze. I docenti, in sostanza, avevano denunciato presunte irregolarità sul Pon Ricerca e Competitività 2007-2013 ottenuto dai gruppi di ricerca del Distretto agroalimentare Regionale: come spiega l’Ansa, il Da.Re., tra i cui soci c'è l'ateneo foggiano, beneficiario di circa 10 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta della Guardia di finanza una modifica del regolamento universitario che avrebbe modificato, in modo retroattivo, la quota che l'ateneo avrebbe potuto trattenere. A rischio processo anche il direttore del dipartimento di Scienze Agrarie, Agostino Sevi, docenti e funzionari dell'Ateneo.

Perquisizioni in Ateneo, sospese sedute di laurea

I due docenti che hanno fatto partire la vicenda giudiziario con la loro denuncia, erano stati rimossi e sostituiti da altri prof circa un anno e mezzo fa dopo che si erano sollevati sospetti su alcuni fondi dell’Ateneo che invece di utilizzarli per la ricerca li avrebbe spesi in altro modo, “finendo in parte negli stipendi di alcuni professori”, spiega la Procura foggiana. La perquisizione è scattata quasi all’alba e ha creato molto scalpore al Dipartimento di Agraria, dove sono state sospese le sedute di laurea previste in giornata e anche l'attività didattica. Il Rettore dell’Università di Foggia, Maurizio Ricci, risulta anche lui indagato per presunte irregolarità nella rendicontazione di alcuni progetti di ricerca finanziati dal Miur al dipartimento di Agraria dell’Ateneo foggiano.