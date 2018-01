Fino alle ore 12 del 27 febbraio per gli studenti universitari sarà possibile inviare online la domanda di partecipazione al concorso indetto dall'Inps per l’accesso a 5.450 borse di studio per corsi universitari di laurea e di specializzazione post lauream valide per l’anno accademico 2015/2016. Il bando è rivolto a figli o orfani ed equiparati di: iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, iscritti alla Gestione assistenza magistrale, iscritti al Fondo Ipost. Le borse di studio saranno di mille o duemila euro ciascuna in base alla tipologia di candidati e della conseguente graduatoria.

Chi può fare domanda.

Per poter essere ammesso al concorso lo studente deve avere alcuni requisiti. Innanzitutto, non deve avere un’età superiore ai 32 anni alla data di scadenza del bando. Non deve aver fruito per lo stesso anno accademico di altre borse di studio, così come non deve essere uno studente fuori corso. Allo studente viene richiesto anche di aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi relativi all’anno accademico 2015/2016 e di aver quindi conseguito tutti i crediti previsti dall’ordinamento. È inoltre necessario avere una media ponderata non inferiore a 24 su 30. In caso di laurea conseguita nell’anno 2015/2016 è necessario aver ottenuto una votazione non inferiore a 88 su 110.

Come presentare la domanda.

Per presentare domanda è necessario essere iscritti nella banca dati Inps. Chi non è ancora iscritto può fare domanda di iscrizione attraverso il modulo che si trova nella sezione ‘modulistica’ del portale Inps e denominato modulo AS150. Il richiedente deve essere in possesso anche di un pin dispositivo, un codice univoco identificavo personale. Il pin si può richiedere online, tramite contact center o agli sportelli delle sedi Inps.

La domanda deve essere trasmessa per via telematica e al suo interno dovranno essere inseriti i recapiti telefonici e di posta elettronica del richiedente. Il servizio per inoltrare la domanda è attiva dalle ore 12 del 23 gennaio fino alle 12 del 27 febbraio. Dopo l’invio telematico della richiesta, il richiedente riceverà la conferma attraverso una mail.

L’Inps stilerà diverse graduatorie in base alla tipologia di borsa di studio. Il punteggio finale deriva dalla somma dei singoli punteggi riguardanti il reddito Isee (più è basso e più punti si hanno) e la media ponderata dei voti degli esami sostenuti nell’anno accademico 2015/2016. Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito www.inps.it e l’esito sarà comunicato comunque a tutti i vincitori tramite mail o sms.