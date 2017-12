Dopo più di quaranta anni di vita insieme due donne hanno deciso di “ufficializzare” il loro amore e unirsi civilmente. E lo hanno fatto quando di anni ne hanno quasi ottanta. Siamo a Modena e a celebrare l’unione civile delle due pensionate è stato l’assessore comunale Andrea Bosi che non ha nascosto la sua emozione. La cerimonia si è svolta la mattina di sabato 30 dicembre: le due spose, residenti a Modena, dopo oltre quaranta anni di amore si sono scambiate promesse reciproche e ora con l’unione civile potranno vivere, come stabilito dalla legge Cirinnà, la propria condizione di coppia anche in termini di diritti e di doveri. Come si legge sui quotidiani locali, quella andata in scena a Modena davanti all’assessore Bosi è stata una cerimonia molti intima e semplice: elegantissime e commosse, le due spose si sono presentate al comune solo con i rispettivi testimoni, le persone più care che hanno voluto vicino in un giorno che forse aspettavano da tempo.

L’assessore Bosi su Facebook: “È stata un’emozione fortissima” – L’assessore Bosi, che ha appunto celebrato il legame, ha postato una foto su Facebook affermando di provare “un’emozione fortissima nell’unire due donne di quasi ottant’anni”. Il Comune di Modena nel 2016 ha celebrato quasi cinquanta unioni civili, mentre dall'inizio del 2017 sono state una quarantina circa, molte delle quali hanno visto protagoniste giovani coppie.