L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha ordinato il ritiro, a scopo precauzionale, di un lotto di un farmaco omeopatico dell'azienda Wala Italia Srl nella seguente confezione: lotto n. A211331 scad. 29-2-2020 della specialità medicinale RHUS TOX FOLIIS 1% UNGUENTO – cod. 802118303.

Il provvedimento si è reso necessario, spiega Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della comunicazione pervenuta dalla ditta Wala Italia, concernente la non conformità con le specifiche previste. Rhus tox foliis unguento è adoperato per complessi omeobioterapici. Le confezioni sono vendute nei negozi di prodotti omeopatici e particolarmente su internet tra i vari negozi online, tanto italiani quanto stranieri. La ditta Wala Italia Srl ha comunicato l'avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.

Il ritiro arriva a pochi giorni di distanza da quello di un prodotto per capelli con il marchio ‘Gianasso'. Al seguito delle analisi di laboratorio l’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato problemi di tipo microbiologico nel balsamo erboristico ai semi di lino " I Provenzali". Nell'avviso di ritiro si legge che in alcuni lotti "sono stati trovati batteri aerobi oltre lievito e muffe che possono causare gravi infezioni. Se usato su pelle danneggiata o se viene a contatto con gli occhi, il prodotto può causare infezioni o irritazioni". Il Ministero ne ha dunque disposto la rimozione del prodotto da tutti i negozi.