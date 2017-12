Sarebbe dovuto essere uno dei giorni più felici della loro vita, ma per undici ragazze si è trasformato in un vero e proprio incubo: sono morte in seguito a un incidente stradale di ritorno dal matrimonio di una delle loro migliori amiche a cui avevano fatto da damigelle. E' successo in Nigeria alle prime luci di questa mattina, domenica 24 dicembre, ora italiana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'autista del veicolo a bordo del quale si trovavano le giovani, che stavano riaccompagnando la sposa a casa, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un casello a Kano, nel nordovest del Paese africano.

Come riferiscono fonti della polizia locale, la vettura si è spezzata in due, e otto delle donne sono morte sul colpo mentre le altre tre in ospedale. Altre tre ancora, che stavano accompagnando la sposa a casa, sono rimaste ferite e con loro l'autista. Stando ad alcune indiscrezioni e ad una analisi preliminare della dinamica di quanto accaduto, a causare l'incidente sarebbe stata la velocità eccessiva con cui procedeva il mezzo.