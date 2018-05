Il figlio si era allontanato per andare a correre, quando ha visto che stranamente ritardava senza avvisare, ha provato a contattarlo senza però ricevere nessuna risposta. Per questo il genitore era andato a cercarlo ma così si è imbattuto in quello che nessun padre vorrebbe mai vedere: il ragazzo era la vittima di un drammatico incidente stradale a poche centinaia di metri da casa sua. Così il 57enne britannico Hugh Dorey ha scoperto in maniera drammatica la morte del figlio William, ucciso da un'auto in folle corsa lungo le strade di Seaton Sluice, piccolo centro nel Northumberland, un contea del nord-est dell'Inghilterra. La drammatica sequenza è stata ricostruita nel processo a carico del conducente dell'autoveicolo e di un altro giovane, Joseph e Daniel, entrambi accusati di aver causato l'incidente durante una folla gara notturna tra auto nel pieno centro cittadino .

Il giorno dell'incidente la vittima aveva deciso di uscire a piedi dopo una giornata di preparazione agli esami. Era andato con gli amici in un pub non troppo lontano e stava tornando a casa correndo sul marciapiede quando una delle due auto gli è piombata addosso senza lasciargli scampo. Quando il padre si è imbattuto nell'incidente e si è fermato per chiedere notizie, la polizia gli ha comunicato che la vittima era il figlio 18enne. "Quando siamo andati a cercarlo ci aspettavamo di vederlo camminare verso casa come sempre", ha raccontato il padre, aggiungendo: "Ho guidato solo per poche centinaia di metri e mi sono imbattuto nell'incidente con molte auto della polizia con lampeggianti accesi e ho capito che era successo qualcosa"