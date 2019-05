Un vero e proprio pigiama party per cinquanta bambini di età compresa tra i 7 e 10 anni. Non sarebbe niente di eccezionale, se non si trattasse di una notte davvero speciale, in un luogo speciale. È "Una notte all'opera", la divertente e formativa iniziativa promossa dal Teatro Regio di Parma, dove i ragazzini vivranno una notte speciale e saranno i protagonisti di un’avvincente caccia al tesoro dedicata a Giuseppe Verdi, e poi di una notte insieme nei sacchi a pelo, assiepati nella sala del Regio.

Dopo il pasto riservato gli iscritti all'iniziativa, i ragazzini partiranno alla scoperta del teatro e della sua storia, ricercando spartiti, oggetti di scena, costumi, ritratti, parrucche e libri sapientemente nascosti dagli addetti alla caccia tra le poltrone della platea, nel foyer, tra i palchi, nel Ridotto. Ovviamente, come ogni caccia al tesoro che si rispetti, le squadre dovranno risolvere indovinelli e scovare segreti, in questo modo apprendendo la storia di Verdi, della sua musica e del teatro parmense, pilastro della cultura lirica nel nostro Paese.

Successivamente, nella sala di Scenografia, naturalmente seguiti dal personale del teatro, i bambini prepareranno la notte, sistemando i sacchi a pelo proprio sulle assi su cui di solito si svolgono le prove dei cantanti, ballerini e musicisti, e poi addormentarsi ammirando il cielo notturno su Parma dai lucernai del teatro. Il giorno dopo, la conclusione del pigiama party avverrà con la colazione di rito al Gran Caffè del Teatro. Il prossimo appuntamento di RegioYoung è con "Elisir d’Amore" di Giacomo Donizzetti, che andrà in scena al Teatro Regio di Parma sabato 18 maggio 2019 alle ore 15.30 e alle 18.00 per il pubblico delle famiglie.