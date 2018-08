Una giornata di mare dove aveva deciso di trascorrere una breve pausa dal lavoro si è trasformata in tragedia per un 44enne infermiere toscano, ritrovato senza vita in acqua, probabilmente dopo essere stato colpito da un malore, sulle coste di Torre del Lago (Lucca). Il dramma si è consumato nella giornata di domenica nello specchio d'acqua antistante la piaggia libera della Lecciona dove la vittima, Daniele Pera, aveva lasciato i suoi indumenti per un tuffo in mare. Per lui inutile il successivo intervento dei sanitari del 118: ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile. La notizia della sua morte ha sconvolto la sua famiglia e tutti quelli che lo conoscevano e apprezzavano il suo lavoro come infermiere

Pera, originario di Orbetello, viveva da tempo a Pisa che era diventata la sua seconda casa dopo aver trovato lì il suo lavoro. Il 44enne prestava servizio per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana come infermiere specializzato in pazienti nefrologici e dializzati. "La Direzione aziendale, il Dipartimento delle professioni infermieristiche insieme all’Università di Pisa, la Nefrologia trapianti e dialisi e le altre Unità operative dell’Aoup che aveva frequentato durante gli studi e in cui ha prestato servizio, si stringono con profonda commozione, partecipazione e affetto alla famiglia, ricordando Daniele come un professionista di grande spessore che si è sempre distinto per la sua riservatezza, la disponibilità e il suo grande rispetto verso il prossimo" si legge nel comunicato dell'Azienda Ospedaliera.