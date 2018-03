"Ogni volta che incontriamo nuove persone pensano che siamo solo delle amiche molto intime e quando gli diciamo la verità la reazione è sempre la stessa: "Siete davvero due gemelle?", è quanto raccontano Marcia e Millie Biggs, due sorelle britanniche di 11 anni molto legate come solo i gemelli possono esserlo. Del resto è comprensibile lo stupore di chi li vede per la prima volta perché le due ragazzine hanno qualcosa di particolare che non passa inosservato: una è bianca con occhi azzurri e capelli biondi e l'altra è nera con occhi e capelli scuri. Le due infatti sono figlie di una coppia mista con la mamma bianca caucasica e il padre nero di origini giamaicane.

Un evento raro, visto che secondo gli esperti si verifica in un caso su cento parti gemellari da genitori misti, ma possibile perché le due ragazze sono eterozigote. I gemelli eterozigoti infatti, pur essendo concepiti nello stesso momento, si formano quando due ovuli maturano contemporaneamente e vengono fecondati da due spermatozoi, l’uno indipendentemente dall’altro. Quindi dal punto di vista del Dna le ragazze non sono più simili di qualsiasi altro fratello ma Millie e Marcia si somigliano decisamente. Un evento che ovviamente ha sorpreso anche i genitori visto che le sue sono identiche nei lineamenti tranne che per il colore di pelle, occhi e capelli.

Mamma e papà hanno anche deciso di dare loro lo stesso nome invertendo solo l'ordine: una si chiama Millie Marcia Madge Biggs e l'altra Marcia Millie Madge Biggs. All'inizio i genitori pensavano che le loro figlie avessero un pelle più simile poi crescendo i colori si sono differenziati sempre di più. "Non ci siamo mai preoccupati di questo, l'abbiamo accettato e basta", ha spiegato il padre delle due a National Geographic che ha dedicato loro la copertina. "A volte le persone non ci credono quando diciamo di essere gemelli. Pensano che stiamo solo dicendo una bugia" hanno rivelato le 11enne assicurando di non esser mai state vittima di razzismo o discriminazione ma di aver destano sicuramente curiosità negli altri.