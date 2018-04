L'anticiclone Apollo, la zona di alta pressione che staziona sull'Italia da circa una settimana, continua ad assicurare un tempo per lo più sereno sulla Penisola. Le temperature gradevoli accompagneranno gli italiani in un weekend che si presenterà ideale per trascorrere il fine settimana fuori città all'insegna del relax e del sole. Ciononostante, nella giornata di sabato potrebbe registrarsi qualche precipitazione nel sud del paese e le temperature risulteranno in calo. Vediamo nel dettaglio.

Meteo sabato 21 aprile

Sabato 21 aprile è una giornata di bel tempo quasi ovunque, poiché qualche disturbo sarà localizzato sulle isole maggiori. Al nord sole ovunque o al massimo poco nuvoloso sui settori alpini. Al centro si conferma il bel tempo, con qualche nuvola in più sulla Sardegna nord-orientale. Possibili rovesci in serata in Sardegna e nelle zone interne del Lazio. Nel sud ampio soleggiamento, ad eccezione della Sicilia in cui si potrebbero registrare temporali locali e di Campania, Calabria e Basilicata in cui deboli precipitazioni potrebbero interessare le zone interne. Temperature minime comprese tra 7 e 18°, la massima è di 30° al nord e 26° al centro e al sud.

Meteo domenica 22 aprile

Le previsioni meteo di domenica 22 aprile non differiscono molto da quelle del giorno precedente. L'anticiclone Apollo conferma il bel tempo al nord, mentre nel meridione si potrebbe registrare una leggera instabilità. Al nord il cielo sarà sereno o al più con innocui addensamenti sull'Arco alpino. Al centro cielo prevalentemente sereno con qualche addensamento sulla Dorsale appenninica. Al sud rovesci e locali temporali ancora sulla Sicilia, che nel pomeriggio si estenderanno fino a comprendere parte della Calabria. In serata il cielo tornerà ad essere sereno quasi ovunque. Temperature minime comprese tra 6 e 14°, le massime si attestano sui valori di 29° al nord, 25° al centro e 24° al sud.