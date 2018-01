Macabra scoperta ad Aosta. Un cranio, un femore e alcune ossa sono state ritrovate ieri pomeriggio nell'area addestrativa militare di Saumont. Rinvenuti anche alcuni lembi di tessuto. Sono stati alcuni alpini che stavano compiendo attività in zona a notare i resti umani nascosti tra la vegetazione. Le ossa erano nell’zona utilizzata dall’Esercito, oltre la fine della strada della frazione, che termina al poligono coperto del Comune, in un prato utilizzato ad area addestrativa militare che costeggia il torrente Buthier.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aosta con la sezione Scientifica e il medico legale. L'area è stata posta immediatamente sotto sequestro; le parti di vestito e il materiale biologico rinvenuto sono stati prelevati e trasferiti in laboratorio per essere analizzati, in modo da poter accertare anzitutto il sesso e l'età anagrafica della persona deceduta e, per quanto possibile, le cause della morte. A prima vista, potrebbe trattarsi di un uomo ma il medico legale non ha confermato l'ipotesi. Sarà il medico legale, incaricato dalla procura, a datare i resti che, secondo i primi esami, non sarebbero recenti. Nel contempo sono state avviate pure le indagini giudiziarie (anche per accertare se e quando quei resti sono stati portati da qualcuno) e accertamenti sulle persone scomparse in Valle di cui non si è saputo più nulla.