Dall’8 febbraio scorso all’Acquario di Genova c’è una piccola sirena. O meglio un sirenetto, dato che da mamma Rynke è nato un cucciolo maschio di lamantino. Il piccolo, nato nel pomeriggio di giovedì scorso, pesa 24 chilogrammi ed è lungo 113 centimetri. È il secondo cucciolo per Rynke, che il 10 settembre del 2015 aveva partorito Tino, anche lui maschio. Come fanno sapere dall’Acquario di Genova, Rynke si sta dimostrando una mamma molto attenta: mamma e piccolo hanno trovato un buon equilibrio già poco ore dopo il parto e il primo allattamento è avvenuto intorno a mezzanotte. L'allattamento, molto particolare, avviene in acqua: le mammelle sono in posizione ascellare e per allattare le madri assumono una posizione in cui sembrano abbracciare i cuccioli, insomma un atteggiamento simile agli umani. È proprio da ciò che deriverebbe l'immagine della figura “metà donna e metà pesce” che sembra aver dato origine al mito delle sirene. Mamma Rynke sta anche insegnando al cucciolo a fare apnee gradualmente sempre più lunghe. Tutto questo senza dimenticarsi di Tino, che a volte allatta ancora.

Il "sirenetto" è visibile al pubblico al primo piano del percorso espositivo nella vasca dedicata a questi mammiferi acquatici. Per non disturbare l’allattamento nelle prime settimane di vita, la passerella che passa dentro la vasca è momentaneamente chiusa ai visitatori. L'Acquario di Genova è la sola struttura in Italia e una delle 10 in Europa a mantenere questa specie, in pericolo di estinzione, e una delle 5 in cui sia avvenuta una nascita. Nella prima settimana, per assicurarsi che tutto proceda regolarmente, lo staff dell’Acquario ha attivato un monitoraggio h24 che consente di registrare il ritmo dell’allattamento, le respirazioni del piccolo, la sua crescita e per essere pronti a intervenire qualora ce ne fosse necessità.