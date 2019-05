Dolo, piccolo Comune in provincia di Venezia, è in lutto. Una bambina di 11 anni, Sara Rizzi, è stata uccisa da una rara forma di tumore alla schiena. La tragica notizia è stata riportata questa mattina su Il Gazzettino. I primi segni della malattia erano comparsi 7 mesi fa, all’inizio settembre, tanto che la ragazzina non era riuscita neanche ad iniziare la prima media, a Cazzago, insieme ai suoi amici. La diagnosi era stata impietosa: Sara era stata colpita da un cancro alla colonna vertebrale. E così la piccola era stata immediatamente costretta a sottoporsi alla chemioterapia. Il male contro cui Sara combatteva era tanto raro quanto aggressivo e l’ha portata alla morte in soli sette mesi. Il cordoglio e il dolore si sono diffusi in queste ore nell’intera comunità cittadina di Dolo

Un tumore alla schiena ha ucciso anche una ragazza inglese di 17 anni, morta a soli sei mesi dalla diagnosi. Elisha Furneaux si è recata da un medico lamentando un forte dolore lombare, per il quale le sono stati somministrati degli antidolorifici. Quando i medici sono arrivati alla diagnosi corretta, per la teenager era ormai troppo tardi: le metastasi si erano già estese ai polmoni e ai reni. “Il cancro ha devastato le nostre vite, ne esci completamente diversa e non torni più la persona che eri”, ha raccontato la madre al Mirror. “Un giorno tutto andava bene, era fantastico, poi siamo tornati a casa ed è cambiato tutto. Non c’era stato nessun avvertimento”. Elisha se n’è andata prima di poter realizzare i suoi molti progetti, “voleva andare all’università e diventare un’infermiera” dice ancora la madre.