"A quei bambini, e alle nostre divise, non interessano le beghe politiche, non possono esistere razza o religioni, esiste solo la voglia di un mondo migliore da costruire, per tutti". Così si legge nella didascalia che accompagna il video pubblicato dalla pagina Facebook "Parole in Giacca Blu", dedicata alle forze dell'ordine.

Il filmato arriva dal centro migranti di Pozzallo (Ragusa). Si vede un poliziotto che scherza coi bimbi, mostrando alcuni giochi di prestigio. L'attenzione dei piccoli è catturata dalle "magie" (tra cui la sparizione di un fazzoletto) dell'agente e dopo l'iniziale sorpresa arrivano le risate. Il video è subito diventato virale sul social network, incassando migliaia di visualizzazioni.