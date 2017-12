È uno dei grandi classici del periodo natalizio: il "regalo ricilato". Mancanza di tempo, superficialità o anche semplicemente necessità, spesso ci "costringono" a riciclare i doni ricevuti durante le festività natalizie, senza che sia necessario tornare a fare compere. Anche, forse soprattutto, quando ci si trova di fronte a regali non proprio graditissimi. Si tratta di una abitudine davvero molto diffusa, come dimostra una ricerca del Centro Studi di Confcooperative pubblicata in queste ore. Infatti, più di un italiano su tre deciderà di riciclare uno o più regali, utilizzando magari per le proprie spese personali i soldi ricevuti nella busta paga del mese di dicembre.

Come spiega la ricerca, il riciclo può avvenire in diverse forme e modi: 5 italiani su 10 ricicleranno in forma diretta regalando ad altri i doni ricevuti (fra questi il 69% donne e 31% uomini); 3 su 10 scambieranno i doni in buoni da spendere nei negozi o cambieranno direttamente la merce (62% donne – 38% uomini), 2 su 10 proveranno a rivendere i regali sui canali online.

L'indagine prova a far luce anche su quali possano essere i regali più riciclati. In testa a questa speciale classifica vi sono i generi alimentari, in particolare le bottiglie di vino e spumante (molti italiani dichiarano di riceverne in quantità eccessiva rispetto al consumo abituale), poi dolci generici e, a seguire, vestiario invernale (sciarpe, guanti e cappelli), smartbox, libri, addobbi natalizi e cosmetica.

Attenzione, però, perché riciclare i regali può avere qualche conseguenza, soprattutto se ci si dimentica la "provenienza del regalo" o magari il bigliettino di auguri associato al regalo. Insomma, riciclare sì, ma occhio alle gaffe…