A una settimana dalle consultazioni al Quirinale per la scelta del nuovo capo del Governo, i sondaggi realizzati dall'Istituto Piepoli descrivono un consenso un po' ondivago per quanto riguarda la fiducia degli italiani nei confronti dei possibili esecutivi sul piatto. In una delle ultime rilevazioni realizzate dall'istituto demoscopico, il 58% degli elettori boccia un eventuale governo Lega-M5S mentre un esecutivo Salvini-Di Maio piacerebbe solo al 38% dei cittadini. Insomma, solo poco più di un italiano su tre gradirebbe l'ipotesi di un governo Lega – Movimento 5 Stelle. L’ipotesi del leader penstastellato alla guida del Paese convince leggermente di più (27%) rispetto a quella di un governo guidato dal leader del Carroccio Matteo Salvini.

La maggior parte degli intervistati, però, non vede la formazione di un governo stabile a breve e per il 69% degli elettori è poco probabile che il governo che si formerà potrà durare tutta la legislatura. Piepoli rileva inoltre che la fiducia degli italiani nei confronti dell'istituzione Parlamento non è mai stata così bassa e si attesta al 24%, mentre sono le forze dell'ordine l'istituzione più amata dagli elettori (82%) seguite dalla Magistratura (54%). Per quanto riguarda invece i neo-eletti presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico risulta avere un indice di gradimento più alto rispetto a Maria Elisabetta Alberti Casellati.

In sostanza, dalle rilevazioni condotte dall'istituto demoscopico sembra che gli elettori intervista preferiscano un esecutivo a guida pentastellata rispetto a uno a guida leghista, ma in entrambi i casi gli elettori sembrano molto scettici per quanto riguarda la possibile durata di un governo simile. Non è nemmeno detto, stando agli ultimi sviluppi, che l'incarico venga affidato a uno dei due contendenti, specie se lo strappo delle ultime ore tra Di Maio e Salvini non dovesse ricucirsi.