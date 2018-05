Una singolare scena è apparsa davanti agli occhi dei soccorritori intervenuti per un incidente stradale lungo l'autostrada nell'ovest della Polonia, vicino a Poznan. A terra scorreva un vero e proprio fiume di cioccolata liquida, fuoriuscita da un'autocisterna che si è ribaltata nel bel mezzo della carreggiata. L'episodio questo mercoledì sull'autostrada A2 polacca nel tratto tra Wrzesnia e Slupca. Per motivi ancora da accertare, il grosso camion, di proprietà di un produttore di caramelle, ha sbandato ed è finito contro la barriera spartitraffico, sfondandola e bloccando l'autostrada in entrambe le direzioni dopo essersi ribaltato.

La cioccolata è fuoriuscita dal mezzo e, prima di solidificarsi, è stata sparsa sulla carreggiata dalle ruote delle automobili per diversi chilometri. Fortunatamente nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli e il conducente del tir se l'è cavata con un braccio rotto. Come mostrano le immagini tele tv locali, il cioccolato poi si è solidificato sull'asfalto rendendo duro il lavoro di chi deve liberare la strada. "Il cacao freddo è peggio della neve", ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco ai media locali, spiegando: "Oltre alle autopompe abbiamo chiesto l'intervento di ruspe per rimuovere dalla strada il cioccolato". Ci sono volute ore per ripulire tutto e ripristinare la viabilità.