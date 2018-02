È stato messo letteralmente KO, con tanto di mascella rotta, da un canguro. Joshua Hayden, 19 anni, era andato a cacciare insieme a suo fratello tra le campagne dell’Australia Occidentale. Era seduto in macchina con suo fratello, quando ha notato quei tre canguri sulle strade di Kellerberrin. Così ha provato a sporsi dal finestrino per prepararsi a scattare qualche foto, ma un canguro si è avventato contro il veicolo in movimento. Il diciannovenne ha detto che l’animale si è schiantato sul fianco dell'auto e ha distrutto il finestrino anteriore. "Poi è tornato su di me e mi ha colpito alla mascella", ha detto.

Il giovane non si è neanche accorto di cosa stesse accadendo. Per almeno 30 secondi ha perso conoscenza , e quando si è svegliato ha accusato il fratello maggiore di averlo colpirlo. “No, è stato un canguro!” si è affrettato l’altro a respingere le accuse. Joshua Hayden è stato subito portato ospedale. Da allora si trova ricoverato al Royal Perth Hospital e ne avrà almeno per altri 10 giorni. Probabilmente dovrà anche sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa dell'esteso rigonfiamento del viso, come si vede nella foto nella quale il diciannovenne appare con un occhio sinistro gravemente gonfio e un taglio sulla guancia. “Non ho mai visto i canguri reagire in quel modo” ha aggiunto il ragazzo.