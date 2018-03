in foto: "Indomite" di Pénélope Bagieu, in uscita l’8 marzo per BAO Publishing.

Arriva oggi nelle librerie italiane “Indomite. Storie di donne che fanno ciò che vogliono”, primo di due volumi realizzati dalla fumettista e illustratrice francese Pénélope Bagieu e pubblicati da BAO Publishing. Non è un caso che questo libro arrivi proprio in occasione della Giornata Internazionale della Donna: l’opera della Bagieu ripercorre, attraverso uno stile leggero ma mai superficiale, tante storie di donne straordinarie che, seppure in modi diversissimi e in epoche molto distanti fra loro, hanno trasformato le loro vite in un’occasione di riscatto.

Dall’attrice Margaret Hamilton a Joséphine Baker, prima donna trans gender della storia, passando per le vicende rivoluzionarie delle sorelle Mariposas e della prima donna medico dell’antichità, i disegni che arricchiscono le oltre cento pagine del volume ridanno nuova vita alle protagoniste di storie dimenticate ma piene di coraggio.

Da Clémentine a Margaret: donne che fanno ciò che vogliono

La Bagieu ha scelto storie di donne fuori dal comune, come Clémentine Delait la cui vicenda apre il volume: vissuta a cavallo fra Ottocento e Novecento Clémentine aveva un’unica, particolare e curiosa caratteristica, quella di avere una barba che cresceva folta e fluente sul suo viso. Anziché relegarsi o nascondersi, Clémentine ha trasformato questa caratteristica nella sua forza più grande evitando, con molto coraggio e intraprendenza, di divenire un mero “fenomeno da baraccone”.

Una vera e propria forza della natura, così come l’attrice Margaret Hamilton, protagonista di un’altra delle storie raccontate da “Indomite”. Rifiutata da tantissimi registi per il suo aspetto considerato “sgraziato”, anche Margaret trasformò il suo “difetto” in un grandissimo pregio, divenendo una delle attrici più apprezzate di Hollywood. Nel 1939 interpreta la Malvagia strega dell’Ovest nel “Il mago di Oz” dando vita ad un ruolo divenuto immortale.

in foto: La storia di Clémentine Delait.

Alla storia di una delle “cattive” più coraggiose del cinema segue quella delle sorelle Mirabal, cresciute nella Repubblica Domenicana all’epoca della dittatura Trujillo: la storia delle “Mariposas”, questo il nome scelto dalle donne quando entrano a far parte del Movimento 14 giugno, è oggi simbolo, in tutta l’America latina, della lotta per la libertà del popolo contro la dittatura.

La narrazione di Pénélope Bagieu è estremamente efficace e diretta, ma in alcuni punti estremamente toccante per l’intensità delle storie che racconta: caratteristica che l’ha resa famosa in Francia, dove il libro in un solo anno ha venduto oltre 250 mila copie, e dove l’illustratrice era già divenuta un fenomeno culturale con il suo blog “Ma vie est tout à fait fascinante” in cui con ironia e leggerezza racconta simpatici episodi della sua quotidianità attraverso i fumetti.

L’esperimento sul web ha portato in poco tempo anche alla pubblicazione di un libro omonimo, prima della consacrazione letteraria internazionale con “Cadavres exquis” pubblicato da Gallimard nel 2010, e il successivo “Stars of the Stars” del 2013. Nello stesso anno la Bagieu viene nominata Cavaliere delle Arti e delle Lettere, prima di esordire anche in Italia con “California Dreamin’” pubblicato sempre da BAO Publishing nel 2017.