“Permettetemi di cogliere l'occasione per avvertire pubblicamente la nostra gente delle pratiche sbagliate praticate e promosse da alcuni degli estranei. Una di queste è quello che loro chiamano sesso orale. La bocca è fatta per mangiare, non per fare sesso. Noi conosciamo l'indirizzo del sesso, noi sappiamo dove si trova il sesso”. Non sono le parole di un comico, bensì quelle di un Capo di Stato. Come riporta il Daily Mail, il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha detto che intende vietare ai proprio concittadini della nazione di praticare il sesso orale perché "la bocca è fatta per mangiare". La colpa sarebbe degli “stranieri” per aver tentato di convincere gli ugandesi a praticare rapporti orali l'uno con l'altro. L’intenzione di Museveni è ora quella di emettere un "avvertimento" pubblico al riguardo.

Chi è Yoweri Museveni

Fortemente omofobo, è da più di trent'anni che il presidente del Paese africano perseguita la popolazione gay del Paese. Nel 2014 ha anche firmato una legge anti-omosessualità che prevede pene detentive che possono arrivare sino ai 14 anni di carcere e che rende punibile anche la mancata denuncia delle persone gay da parte di amici e parenti. "Se spingi la bocca lì, puoi ritrovarti coi vermi e questi poi ti entrano nello stomaco perché quello è un posto sbagliato", ha detto recentemente a proposito del sesso orale. Nel 2005 ha introdotto una legge che abolisce i limiti di durata per la carica di Presidente e quest'anno ha anche eliminato qualsiasi limite di età per qual ruolo, garantendosi la possibilità di poter governare indefinitamente il Paese.