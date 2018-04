Non ce l’ha fatta Mauro Nadalutti, l’uomo di cinquantasette anni di Pozzuolo del Friuli (Udine) coinvolto una decina di giorni fa in un drammatico incidente stradale. L’uomo è morto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. Lo schianto risale a sabato 31 marzo, vigilia di Pasqua, quando Mauro era uscito da casa solo per fare benzina e bere un caffè. Da quanto ricostruito, l'uomo ha perso il controllo della sua auto, una Renault Twingo, tra via Verdi e via Lumignacco a Terenzano, vicino casa, ed è finito contro un’altra vettura. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi: il cinquantasettenne aveva riportato un brutto trauma alla testa.

Lo scorso anno l'uomo era stato sottoposto a un trapianto di cuore – Accolto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine, i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma purtroppo col trascorrere dei giorni le sue condizioni di salute non sono migliorate. E alla fine Nadalutti si è spento nel pomeriggio di mercoledì, a dieci giorni dallo schianto. Come riporta il quotidiano Il Gazzettino, l’uomo – che aveva lavorato per molti anni per la Berlasso di Pozzuolo – era stato sottoposto lo scorso anno a un trapianto di cuore con esito positivo. Lascia la madre Teresa, la moglie Patrizia, parenti, amici e colleghi.