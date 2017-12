La polizia stradale di Amaro – in Friuli – ha effettuato un controllo su una Fiat Croma con targa polacca che viaggiava in direzione Venezia nel tratto della autostrada A23 che attraversa nel territorio del comune di Udine. Alla guida del mezzo c'era un uomo di 71 anni residente a Reggio Calabria, mentre al suo fianco una donna polacca di 58 anni, entrambi con precedenti penali.

A seguito di una perquisizione effettuata dagli agenti nell'automobile sono stati trovati 65 cuccioli di cane di varie razze in condizioni igieniche assolutamente precarie. Erano stati chiusi all'interno di due gabbie per pollame, lasciati in mezzo ai loro escrementi. Alcuni non hanno un mese di vita, non sono stati svezzati né vaccinati. Sono sprovvisti di documentazione e microchip e il loro valore sul mercato è di non meno di 70mila euro. Erano destinati ad acquirenti italiani, in particolare come regali di Natale.

Le bestiole, 65 in totale, sono state visitate dal veterinario dell'azienda sanitaria.Le loro condizioni di salute sono pessime: disidratati perché privi di acqua, provati da un viaggio terribile. Alcuni hanno la dissenteria. Chi vuole prendersene cura può contattare la polizia stradale di Amaro ma deve sapere che le bestiole vanno curate perché stanno male e l'assistenza può essere anche lunga.