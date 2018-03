Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 marzo, poco dopo la mezzanotte e mezza, in piazzale Faleschini a Udine, sulla rotonda che collega il capoluogo friulano con Feletto Umberto. La vittima è un cinquantenne di Tavagnacco (Udine) che, da quanto si apprende, avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto, una Mercedes, terminando la sua corsa in un fossato. Probabilmente l’incidente è stato causato da un malore che ha portato l’uomo a uscire autonomamente di strada. Sembra infatti escluso il coinvolgimento di altri mezzi. Insieme al cinquantenne che guidava, in auto, c’era anche la mamma di settantaquattro anni che fortunatamente è rimasta illesa.

Il cinquantenne è morto in ospedale a Udine poche ore dopo l'incidente – Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, mamma e figlio stavano seguendo un’ambulanza che stava trasportando il padre della vittima al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, che ha il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale, insieme a una squadra di vigili del fuoco e ai soccorritori con ambulanza e automedica. All’arrivo dei soccorsi l’uomo aveva perso conoscenza e, stabilizzato dal personale medico, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Udine, dove è morto poco dopo le due di notte.