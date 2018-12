Polemiche a Udine nel giorno di Natale. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Messaggero Veneto, nella notte di Natale un presepe posto in una piazza di Udine è stato imbrattato con una vernice marrone in segno di protesta contro il razzismo. Sulle sagome di Maria, Giuseppe e Gesù sono apparse scritte come "la vostra fede, un razzismo dalla lunga storia", "il vostro Giuseppe, un uomo a cui negate la dignità togliendo le panchine", "il vostro Gesù, bimbo nato sulle navi che non accogliete".

Le frasi scritte sulle sagome sono state subito rimosse, ma ancora non si sa chi sia l'autore della protesta pro-migranti. Alcuni ipotizzano sia una sorta ritorsione contro la decisione del Comune di rimuovere le panchine presenti in piazza per far spazio al presepe ed evitare bivacchi nella zona, ma non è scontato che possa trattarsi di un'azione di protesta contro la posizione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sui migranti. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, della Lega, ha commentato il gesto definendolo "oltraggioso per la città". Le autorità del comune stanno indagando sui fatti per arrivare all'autore della protesta e capire per quale ragione il presepe sia stato imbrattato la notte di Natale.