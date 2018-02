I Carabinieri della Compagnia di Udine hanno arrestato un cittadino albanese di ventinove anni che, dopo aver picchiato la moglie, si è anche scagliato contro alcuni operatori sanitari dell’ospedale di San Daniele del Friuli che stavano curando la donna. L’episodio è avvenuto nella giornata di domenica al pronto soccorso di Udine. La moglie del giovane, una quarantenne friulana, si era recata in ospedale proprio a causa delle percosse ricevute dal marito il quale ha dato in escandescenze quando i sanitari lo hanno invitato a uscire dalla sala del triage. Invece di ascoltare ciò che gli veniva richiesto, l'uomo ha appunto aggredito i sanitari. In particolare un'operatrice socio-sanitaria di quarantatré anni, che a causa del ventinovenne ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

L'uomo aveva in casa della cocaina: arrestato anche per detenzione di sostanze stupefacenti – Dopo l’aggressione l’uomo è scappato ma in poco tempo è stato rintracciato dai Carabinieri. Si era rifugiato nella sua abitazione nella zona Collinare del Friuli dove, al termine di una perquisizione domiciliare e personale, i carabinieri hanno trovato 25 grammi di cocaina. È stato quindi arrestato con le accuse di lesioni e detenzione di sostanze stupefacenti e portato in carcere a Udine. Per sua moglie, visitata e curata dai sanitari, è stata emessa una prognosi di venti giorni.