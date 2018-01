Tragico incidente nella notte a San Gervasio di Carlino, sul ponte del Cormor in direzione Muzzana- Carlino, in Friuli. Due persone, Andrea Zanutta 55 anni rappresentante di prodotti agricoli, (che era alla guida dell'auto, e Massimo Zanutta 54 anni consigliere comunale di minoranza a Carlino e direttore della locale filiale di Friuladria, sono morte nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 in seguito a un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 70.

L’auto sulla quale viaggiano è finita nel canale, con le salme delle due vittime che sono state ripescate dall’acqua poco prima dell’alba. La vettura avrebbe sfondato il guardrail posandosi nel letto del fiume; l'auto è stata ritrovata sommersa. A notarla l’equipaggio della vigilanza privata Italpol che ha dato l’allarme, con l’intervento di carabinieri, Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano e personale del 118. Inutili i tentativi di soccorrere gli occupanti del veicolo. Restano da chiarire la dinamica del sinistro e le cause della morte delle due persone, se dovute ai traumi riportati nella fuoriuscita dalla strada o da annegamento.

Secondo il racconto dei quotidiani locali, erano da poco passate le 5 del mattino, quando alcuni passanti hanno notato che la vettura – una Mercedes di grossa cilindrata – era finita in un canale. Nel mentre sopraggiungeva anche un'auto di servizio della Italpol che, vista la situazione, ha chiamato i soccorsi. La strada è stata chiusa per agevolare il lavoro dei soccorritori e le operazioni di recupero del mezzo. Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latisana, i colleghi di Palazzolo e il personale medico delle ambulanze inviate dalla centrale Sores. I soccorritori stanno cercando nel Cormor eventuali altri corpi con i sub.