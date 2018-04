I corpi di due anziani coniugi sono stati trovati in un canale di irrigazione ad Aquileia, un Comune nella provincia di Udine, nella serata di venerdì. Lui, Marcello Rigonat, aveva ottantaquattro anni mentre sua moglie, Anna Maria Tomat, aveva settantotto anni. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Messaggero Veneto, l'anziana coppia risiedeva nella zona, a San Zili. Marito e moglie sarebbero usciti di casa in auto nel pomeriggio di venerdì, dopo che intorno alle 12 avevano sentito per l’ultima volta i parenti. A trovare i loro corpi è stato il figlio, che ha prima notato l’auto dei genitori lungo una strada in aperta campagna e poi, dopo essersi avvicinato, ha compiuto il drammatico ritrovamento.

Non esclusa l’ipotesi dell’omicidio-suicidio – Non si conoscono per il momento le cause della morte ma, secondo quanto si è appreso, non è esclusa alcuna pista investigativa neppure quella che possa essersi trattato di un omicidio-suicidio o di un tragico incidente. Da quanto emerso, la donna aveva problemi di salute e da tempo viveva su una sedia a rotelle. Sedia a rotelle che è stata trovata poco distante dall’auto. Sul luogo del ritrovamento dei cadavere sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze, i carabinieri di Palmanova e i sommozzatori che hanno compiuto il recupero.