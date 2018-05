in foto: Tiziana Marra con il figlio Suan Selenati.

Tiziana Marra, l'insegnante coinvolta nell'incidente di giovedì 17 maggio a Cavazzo Carnico, in provincia di Udine, è morta nella serata di ieri 18 maggio per le lesioni riportate.. A darne notizia su Facebook è stato il figlio Suan Selenati, campione mondiale in carica di deltaplano, che ha postato una foto sua in compagnia della madre. La donna era stata portata, una volta stabilizzatene le condizioni fisiche, nell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La famiglia, in attesa di sapere dove si terrà la cerimonia civile del funerale, ha sofferto pochi anni prima della morte del marito di Tiziana Marra, Mauro Salenti.

Tiziana Marra aveva 59 anni ed era insegnante molto apprezzata in diverse scuole della zona. La donna stava tornando da una lezione nelle scuole di Cesclans ed era diretta a casa, ad Arta Terme in Carnia quando, a bordo di una Honda, si è scontrata con una Fiat Punto lungo la strada regionale 512. Sbalzata dalla moto e caduta sull'asfalto, la docente aveva già perso conoscenza. I soccorsi, giunti sul posto immediatamente grazie all'elisoccorso giunto da Campoformido, hanno trasportato la donna all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. I giovani a bordo della Punto hanno riportato ferite lievi. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, sulla cui ricostruzione stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.