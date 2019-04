Non ce l'ha fatta Federico Lisco, morto a 52 anni per un boccone andato di traverso. Era stato ricoverato in ospedale il giorno prima di Pasqua, in serata. Si trovava a cena in un locale del centro, l’osteria Al Toscano di via Poscolle, in compagnia di alcuni amici, e mentre mangiava è successa la tragedia: si è affogato mentre ingoiava un pezzo di cibo. I fatti sono stati riportati dal ‘Messaggero Veneto'.

I soccorsi sono scattati immediatamente, dopo i primi attimi di panico, in cui i presenti hanno provato a praticargli le manovre di disincastro, ma inutilemente. L'ambulanza che è stata inviata sul posto lo ha prelevato e portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove si è spento ieri, nonostante i medici abbiano provato svariati tentativi per salvarlo. Federico era un agente immobiliare molto conosciuto in città. Tra le sue passioni c'era anche quella per il mare e la vela. La morte improvvisa dell'uomo ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi familiari e amici, che si sono detti sconvolti: "Era un uomo speciale", raccontano.